Рыбак: Киевская власть «растрынькала» выделенные деньги

Народный депутат от Партии регионов, бывший мэр Донецка и бывший вице-премьер-министр по вопросам строительства и ЖКХ Владимир РЫБАК заявляет, что представители киевской власти «растрынькали» деньги, выделенные еще в 2007 году на решение проблем мусорных свалок и дорожных пробок.

Об этом В.РЫБАК сказал в интервью «Обкому».

В частности издание цитирует такие высказывания В.РЫБАКА: «Когда Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) был премьер-министром, правительство выделило полтора миллиарда гривень на решение проблем с пробками в Киеве. Это расширение дорог, строительство колец. Есть ведь проекты! Так вот, перечислили эти деньги – и они ничего совершенно не сделали ни по одному направлению!», а также: «У нас вон очистные сооружения на Харьковском массиве такие, что проехать уже нельзя, все поля запружены. Вы ж там проезжаете, вы слышите запах? Туда же надо деньги вкладывать! И мы их выделяли в 2007 году! Мы давали эти деньги, и они должны были вложить их и снять все вопросы! Так они палец о палец не ударили! А деньги – растрынькали на все остальные вопросы. И все!».

При этом В.РЫБАК подчеркнул, что он выступал в минувшую субботу на совещании в Кабинете министров, посвященном оценке работы столичных властей, и «все им рассказал, что им надо делать».

«Я считаю, что там нужно сегодня назначать главу Администрации Киева, если надо – вносить изменения в Закон. И выстраивать исполнительную власть, выполнять в Киеве социальные программы! Надо утвердить программы по медицине (там очень много вопросов), социальной поддержке, коммунальному хозяйству, строительству жилья, строительству метро. А сессия, на мой взгляд, занимается только раздачей земли. Ни одной программы не рассматривают! Это беда!», - заявил В.РЫБАК.

По его словам, руководство столицы надо укрепить профессиональными работниками: «На сегодняшний день я их там не вижу. До тех пор, пока мы не укрепим руководство Киева кадрами, можно давать туда сколько угодно денег – все равно ничего решаться не будет», - подчеркнул он.

В этом контексте В.РЫБАК привел следующий пример: «Десять тысяч человек в столице поломали ноги. И вместо того, чтобы чистить дороги и т.д., руководство города полтора миллиона выделило на гипс! И целую неделю пиарятся на телевидении, в газетах, что они героический поступок сделали! И это вместо того, чтобы проанализировать, почему 10 тысяч человек попали в такую ситуацию!».

На вопрос, пойдет ли руководитель киевской власти Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на те изменения, которые ему были «рекомендованы» на совещании в Кабмине фактически в приказном порядке, В.РЫБАК ответил: «А куда ему деваться? Довели ж уже Киев «до ручки», поэтому надо управлять там профессиональными кадрами. И мы ему поможем! Ему дан трехмесячный срок». Также он сообщил: «ЧЕРНОВЕЦКОМУ сказали: если не наведешь порядок – будут приняты самые жесточайшие меры. Вплоть до досрочных выборов».

Как сообщал УНИАН, 20 марта на совещании в Кабмине по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и последующего развития столицы премьер-министр Николай АЗАРОВ предупредил Киевского городского голову Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о радикальных шагах по смене руководства в столице в случае нерешения проблем киевлян.