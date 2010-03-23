КМУ предлагает обнулить налог на прибыль для отелей к Евро-12

Правительство для привлечения инвесторов на строительство отелей к чемпионату Европы по футболу 2012 года подготовило законопроект о введении нулевой ставки налога на прибыль для предприятий гостиничного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам на брифинге вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Подготовлен закон по нулевой ставке налога на прибыль на все отели, которые построены и будут построены в Украине в ближайшие 10 лет», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он выразил надежду, что закон будет принят Верховной Радой в ближайшее время и во второй половине апреля будет проведен круглый стол с представителями крупнейших гостиничных сетей, на котором будет обсужден вопрос привлечения инвестиций.

«Мы соберем во второй половине апреля, выполняя поручение Президента, представителей всех мировых сетей отелей, объявим о нулевой ставке и проведем круглый стол (на тему – УНИАН): что еще нужно мировому туристическому бизнесу для того, чтобы прийти в Украину», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.