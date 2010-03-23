На Киевском водохранилище спустили воду во спасение Конча-Заспы

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ категорически отрицает, что спуск воды из Киевского водохранилища производится исключительно для того, чтобы обезопасить дорогие дома Конча-Заспы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге Н.ШУФРИЧ сообщил, что запланировано снизить еще на полметра уровень воды в Киевском водохранилище путем ее спуска. По словам Н.ШУФРИЧА, это делается исключительно для того, чтобы минимизировать подтопление киевского Подола, Осокорков, Вишенок, Гнидина, которые могут больше всего пострадать в случае начала наводнения.

В этом контексте руководитель МЧС категорически опроверг обвинения СМИ в том, что спуск воды из Киевского водохранилища производится якобы исключительно для того, чтобы обезопасить Конча-Заспу.

В то же время Н.ШУФРИЧ согласился с тем, что намыв суши на территории Конча-Заспы имеет негативные последствия и приводит к уменьшению русла Днепра.

Однако, по словам министра, в первую очередь, именно те районы столицы, которые расположены ближе к Киевскому водохранилищу, первыми примут на себя удар воды в случае наводнения.

Как сообщал УНИАН, 16 марта заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что направил обращение Министерству охраны окружающей природной среды и Государственному комитету Украины по водному хозяйству с просьбой выяснить обстоятельства спуска воды на Киевском море, что привело к массовой гибели рыбы.

12 марта в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о массовой гибели рыбы, вызванной спуском воды из Киевского водохранилища. По информации СМИ, ОАО «Укргидроэнерго» осуществило этот спуск в соответствии с решением Межведомственной комиссии при Госводхозе Украины для предупреждения опасных последствий весеннего наводнения. В результате таких действий уровень воды в Киевском водохранилище упал настолько, что лед во многих местах лег на дно и придавил своим весом рыбу, собравшуюся на мелководье. Одной из возможных причин решения о спуске воды средства массовой информации называют опасения из-за вероятности затопления домов в Конча-Заспе, район которой может одним из первых пострадать в результате вероятного весеннего паводка.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО попросил предоставить информацию, каким образом будет в дальнейшем осуществляться регуляция воды в Киевском водохранилище, к каким последствиям это может привести и каким образом будут возмещены невозобновимые потери рыбных ресурсов, вызванные быстрым снижением уровня воды.