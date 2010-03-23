Колесников раскритиковал проект строительства «Олимпийского»

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ высказал ряд критических замечаний относительно проекта строительства стадиона «Олимпийский» в Киеве в рамках подготовки к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, свои замечания Б.КОЛЕСНИКОВ высказал сегодня на брифинге после ознакомления с ходом строительных работ.

В частности, он отметил, что на сегодняшний день в результате проведенных работ созданы неудобства для 6 тысяч зрителей, которые с трибун будут наблюдать за ходом матча. Поскольку трибуны слишком пологие, обзору сидящих на трибунах зрителей будут мешать рекламные щиты, которые планируется установить по периметру поля.

«Сегодня по сути дела есть серьезные замечания. Самое главное, что из 69 тысяч мест с 6 тысяч (мест – УНИАН) футбола не видно. Правильным решением было бы своевременно снести стадион и построить новый. Сегодня это уже невозможно», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также сообщил, что в пятницу в правительстве состоится специальное закрытое совещание по вопросу «Олимпийского».

«Мы в пятницу примем решение, и, очевидно, придется снести и построить новый ледовый каток, быстромонтируемый. Снести все, что находится на восточной трибуне, чтобы обеспечить беспрепятственный подход зрителей к стадиону, и изъять земли, которые были, по мнению городского руководства, незаконно получены», – заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он отметил, что все отставания по срокам строительства удастся наверстать до сентября. «Поставлена задача – к 1 сентября должны быть ликвидированы все отставания. Учитывая погодные условия, это вполне возможно», – сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН заявил, что темпы реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» к Евро-2012 отстают от утвержденного графика на 5 месяцев.