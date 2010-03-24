26-28 марта во Львовской области откроется «FoxMart»

26-28 марта т.г. в с. Сокильныки Львовской области состоится торжественное открытие гипермаркета бытовой техники и электроники «FoxMart».

Как сообщили в пресс-службе сети, новый гипермаркет торговой площадью 3 тыс. кв.м разместился в торговом центре «King Cross Leopolis» по ул. Стрийская, 30.

В ТЦ также открывается гипермаркет-дискаунтер «Ашан». Возле «King Cross Leopolis» оборудована автомобильная стоянка на 4 500 машино-мест. Для удобства покупателей к торговому центру регулярно курсирует общественный транспорт со Львова.

В новом гипермаркете оборудована гейм-зона (игровая зона) - специально отведённое место в торговом зале, оснащенное мегасовременными плазменными экранами с разрешением Full HD и игровыми приставками Playstation 3, Nindendo Wii, где покупатели могут лично убедиться в качестве звука и изображения, а также протестировать все последние новинки видеоигр. Для проверки акустики и возможностей домашних кинотеатров в отделах аудио- и видеотехники установлены Hi-Fi островки.

Праздник «Гиганта техники» начнётся с 10 утра 26 марта. Именно в этот день первые 40 покупателей, которые приобретут технику на сумму от 2 000 гривен, получат в подарок микроволновую печь GORENJE MO 17 MW (SXB177YX-U). Торжественное открытие продлится три дня – до 28 марта.

Дни открытия пройдут под девизом «Наши цены – страшная сила». Подтверждение тому – самые низкие цены на технику. К примеру, стиральную машину ORION OMG 800 можно приобрести за 1 599 грн.; DVD-плеер BRAVIS DVD-553 обойдётся покупателям в дни открытия за 159 грн.; мобильный телефон FLY DS 100 duos (на 2 sim-карты) – всего за 444 грн. Продукция ТМ DELFA участвует в акции «Всё по 66 грн». Фен, чайник, блендер и другие товары мелкобытовой техники будут доступны посетителям «FoxMart» именно по такой цене.

Кроме скидочных, действуют ещё и интересные подарочные предложения. С 26 по 28 марта первые 100 покупателей техники «Rowenta» на сумму от 500 грн. получат в подарок машинку для стрижки. А каждый час на протяжении дней открытия среди покупателей нового гипермаркета «FoxMart» будет проводиться розыгрыш ценных призов – телевизоров и микроволновых печей.

Уникальное предложение для любителей техники Samsung: 5 555 грн. за плазменный телевизор диагональю 42 дюйма + нетбук или + LCD телевизор диагональю 22 дюйма. Покупателям определённых моделей техники LG будут предоставлены денежные сертификаты для осуществления следующей покупки. Так, приобретая пылесос LG V-C3245ND, вы получаете сертификат на 78 грн.; при покупке современного холодильника LG GA-B359PCA сумма на сертификате составит 500 грн.

Праздничные цены коснутся продукции всех товарных категорий.

Владельцы «козырных карт» сети ресторанов «Козырная карта» с недавних пор имеют дополнительное преимущество, получая скидку на технику гипермаркетов сети по всей Украине.

Несмотря на разного рода скидки и акции, сегодня техника – приобретение не из дешёвых. Чтобы сделать эту покупку доступнее, сеть гипермаркетов «FoxMart» предлагает приобрести товар в кредит 0% сроком на 5, 7 и 10 месяцев.

Подробнее о специальных предложениях в конкретном магазине можно узнать, позвонив по номеру «горячей линии»: 0 800 500 40 40.

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 35 объектов в Украине (с учётом нового) и 2 в Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 м2 до 7000.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.