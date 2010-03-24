Стоимость элитного жилья Киева снизилась

Стоимость элитного жилья на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 3,1% - до 5035 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

Согласно сообщению, в феврале усредненный минимальный порог в сегменте элитного жилья составил 3768 долл./кв. м, а максимальный - 9897 долл./кв. м.

По словам генерального директора АН Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, в феврале количество сделок купли-продажи жилья в ценовом диапазоне свыше 300 тыс. долл. сохранилось на уровне января и составило 6,5% от общего количества. Вместе с тем, количество сделок в диапазоне от 500 тыс. долл. в феврале, по сравнению с январем, увеличилось на 2%.

«Тенденции первых двух недель марта дают основания прогнозировать увеличение количества сделок купли-продажи жилья в сегменте от 300 тыс. долл. в этом месяце примерно на 4,5%, по сравнению с февралем. По нашему мнению, одной из причин этого является стабилизация политической ситуации в стране. А также переезд нового эшелона политической элиты, нуждающегося в качественном жилье, из регионов в Киев. Кроме того, на покупку «дорогого» жилья позитивно влияет и почти девятимесячная стабильность рынка, при которой ежемесячные изменения его стоимости составляют 1-3% как в сторону повышения, так и в сторону снижения», - отметила Г. МЕЛЬНИКОВА.

По мнению гендиректора АН Park Lane, увеличению количества сделок будут способствовать позитивные тенденции в экономике, которые подтверждаются увеличением количества сделок по аренде коммерческой недвижимости (активизация малого и среднего бизнеса). В частности, в феврале количество сделок по аренде офисных, торговых и складских помещений, по сравнению с январем, увеличилось на 6,2% и составило 15,2% от общего количества сданных в аренду площадей.

Данные подготовлены на основе единой базы агентств недвижимости АН Park Lane и АН «Благовест», которая содержит 14277 объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу.

Всего было проанализировано 2924 квартир, что составляет 20% квартир элитного сегмента, пользующихся наибольшим спросом у клиентов агентства.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В АН Park Lane работает более 450 риелторов.