Стоимость офисных помещений на вторичном рынке Киева снизилась

Средняя стоимость офисных помещений на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 0,5% - до 3 058 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в феврале т.г. на вторичном рынке офисных помещений Киева количество предложений увеличилось на 6,2% относительно января - до 1 135 объектов. Наибольшее количество офисов на вторичном рынке купли-продажи предлагается в Шевченковском районе (29%), Печерском (20%), Голосеевском (14), Подольском (9) районах.

По данным аналитиков, доля офисных помещений, впервые выставленных на продажу, в феврале составила 13% от всего количества (152 помещения под офис, средней площадью 152 кв. м). Средняя цена предложений впервые выставленных офисных помещений в феврале в столице на 2,4% меньше средневзвешенной стоимости января 2010 г., и составила 3 001 долл./кв. м.

При этом в феврале средняя арендная ставка на офисные помещения уменьшилась на 0,2% и составила 18,1 долл./кв. м. Количество предложений на рынке аренды офисных помещений Киева относительно января уменьшилось на 7,3% - до 3 036 объектов, а средняя площадь увеличилась на 6,2% - до 314 кв. м.

Наибольшее количество офисов на рынке аренды предлагается в Шевченковском р-не (26%), в Печерском и Голосеевском (по 14%), Соломенском (11%), Подольском (10%) районах.

По данным аналитиков, доля офисных помещений, впервые предложенных в аренду, в феврале составила 10,2% от всего объема (310 офисных помещений, средней площадью 251 кв. м). Средняя цена предложений «новых» офисов в столице на 3,5% ниже средневзвешенной января, и составила 17,5 долл./кв. м.

Специалисты портала отметили, что в диапазоне площадей до 250 кв. м находится 71% предложений, свыше 250 кв. м - 29%. В диапазоне до 100 кв. м. находится 40% предложений; от 100 до 250 кв. м - 31%, от 250 до 500 кв. м – 16%, свыше 500 кв. м – 13%.

При этом в диапазоне общей цены аренды офиса до 2500 долл./мес. находится 56% предложений. В диапазоне до 1000 долл./мес. находится 23% предложений; от 1000 до 2500 долл./мес. - 33%, от 2500 до 5000 долл./мес. – 18%, свыше 5000 долл./мес. – 26%.

Аналитический отчет подготовлен на основе анализа баз данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.