«Коммунальный фронт»: воду из-под крана лучше не употреблять

Техническое состояние водоочистительных систем украинских городов и водопроводов не дает украинцам гарантии качества питьевой воды, поэтому от употребления воды из-под крана без использования дополнительных систем очистки лучше воздержаться, считает лидер всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, нам не приходится надеяться на коммунальные службы наших городов, ответственные за воду. «В период паводков нагрузка на очистные сооружения усиливается, и даже там где качество питьевой воды было относительно нормальным, вероятность ухудшения ее свойств – вплоть до угрозы здоровью – усиливается. Сейчас ситуация в целом по стране выглядит угрожающе, при этом контролирующим качество организациям доверять не приходится – мы слишком часто слышали от них успокоительные речи, когда на практике угроза нашему здоровью реально существовала. Сегодня люди брошены наедине с этой проблемой», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

По мнению лидера «Коммунального фронта», вариантов у жителей городов немного: им остается либо самим периодически контролировать качество водопроводной воды, чтобы не навредить здоровью, либо установить в своих квартирах дополнительные системы очистки, либо вовсе отказаться от ее употребления и начать покупать питьевую воду.

При этом В.ЯКОВЕНКО отметил, что в паводковый период не стоит надеяться на воду из бюветов, которых в последнее годы построено великое множество, а качество воды в них может быстро меняться.

«Городским властям их стоит вообще закрыть на весенний период, чтобы у людей не было соблазна ими пользоваться. Во избежание массовых проблем с отравлением, контроль за каждым из них должен проводиться по нескольку раз в день, а этого у нас не делается», - заявил В.ЯКОВЕНКО.