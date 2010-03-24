Киев приведут в порядок до чистого четверга

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил своим подчиненным в течение ближайших десяти дней, то есть до чистого четверга, привести город в порядок и убрать весь мусор.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он озвучил сегодня на расширенном заседании коллегии Киевской городской госадминистрации, на котором он сегодня после длительного периода главенствует.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что в этом году столица пережила зиму, которой здесь не было почти двадцать лет. «Нас ждет новая проблема - снег растаял и на его местах оказались горы мусора. Я хочу, чтобы через десять дней по большинству объектов эта проблема была решена», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к присутствующим на заседании главам районов и руководителям управлений КГГА и служб города.

Он напомнил, что у христиан есть хорошая традиция к святому Христовому воскресению наводить порядок в доме в чистый четверг. «И я требую, чтобы мы к этому времени (чистому четвергу перед Пасхой, которая отмечается 4 апреля в этом году – УНИАН) навели порядок в городе», - подчеркнул мэр.

Он также заявил, что с этого момента работа в КГГА «начинается с чистого листа». По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, за последние полтора года в горадминистрации происходило много негатива и много политики. «Сегодня, я надеюсь, мы положим этому конец», - сказал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также подчеркнул, что продолжает нести ответственность за все, что происходит в городе. «Поскольку мы начинаем новый этап взаимодействия и сегодня в Украине существует твердая вертикаль власти, я надеюсь, что все будет по-новому», - сказал мэр.