Юрист: унификация регистрации прав на недвижимость необходима

Введение единой системы государственной регистрации всех имущественных прав на любую недвижимость, которая, в соответствии с Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их ограничений», начнет работать с 1 января 2012 года, является долгожданной и востребованной мерой.

Такое мнение УНИАН высказал партнер юридической компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро», адвокат Юрий ОСТАПЕНКО.

По его словам, вступление в силу норм этого закона уподобит порядок госрегистрации имущественных прав на все виды недвижимости, включая землю, действующему на сегодня порядку госрегистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которым занимается единый государственный орган, выдающий свидетельство единого образца.

Таким образом, на смену нынешней практике, при которой регистрацией прав на недвижимое имущество занимаются самые разные органы – от Бюро технической инвентаризации (БТИ) и Госкомзема до сельсоветов, коммунальных предприятий и других органов, придет унифицированная система, в рамках которой имущественные права будет регистрировать единый государственный исполнительный орган, а сведения об этих правах будут включены в единый реестр, пояснил Ю.ОСТАПЕНКО.

Как предполагает партнер ЮК «Адлер и партнеры», наиболее вероятно, что в органы регистрации прав на недвижимое имущество будут преобразованы нынешние БТИ.

Главным преимуществом новой системы, по его мнению, является то, что ее внедрение позволит пресечь разного рода злоупотребления, сопровождающие ныне процедуру регистрации прав на недвижимое имущество, в особенности – на землю. Тем не менее, предостерегает юрист, очень многое будет зависеть как от тех механизмов реализации данного закона, которые будут определены в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины, так и от политической воли самих представителей государственной власти.

«Очень важно, чтобы здесь не возникло очередей, ажиотажа в переходный период, каких-то проволочек типа отсутствия бланков свидетельств нового образца или другого рода бюрократических препятствий», - добавил эксперт.

Кроме того, в результате вступления в силу данного закона всякого рода правоустанавливающие документы старого образца, которые сейчас удостоверяют права на недвижимое имущество – договоры купли-продажи, дарения, свидетельства о праве собственности и т.п., – вероятно, будут подлежать замене на новые. При этом порядок их замены, скорее всего, будет определен соответствующим нормативным актом Кабмина.

Наряду с этим удостоверять договоры о купле-продаже недвижимости или о передаче прав на недвижимое имущество по-прежнему будут уполномочены нотариусы. «Не следует путать процедуру нотариального удостоверения перехода прав собственности на недвижимое имущество, которая остается прежней, с порядком государственной регистрации этих прав, который меняется с введением в действие нового закона», - уточнил Ю.ОСТАПЕНКО.

Согласно закону, временный порядок государственной регистрации ипотек, утвержденный постановлением правительства в марте 2004 года, который наделял нотариусов полномочиями по госрегистрации договоров ипотеки, утрачивает свою силу. В результате данные полномочия будут изъяты у нотариусов и перейдут к тому же единому государственному исполнительному органу, который будет осуществлять регистрацию всех без исключения имущественных прав.

Напомним, 16 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений». Согласно документу, с 1 января 2012 года единым центральным органом госрегистрации прав на недвижимость станет Министерство юстиции Украины, оно же станет держателем единого Государственного реестра имущественных прав.

Таким образом, функции по госрегистрации прав на недвижимость будут переданы находящимся в управлении Минюста специальным местным органам госрегистрации имущественных прав со статусом госпредприятий. При этом они будут изъяты у Бюро технической инвентаризации (БТИ), которые в настоящее время уполномочены регистрировать права собственности на объекты недвижимости и права пользования ими (аренды), а также вести учет бесхозной недвижимости и доверенного управления недвижимостью через включение соответствующих данных в Реестр прав собственности на недвижимое имущество. Также они будут изъяты у Государственного комитета земельных ресурсов, который в настоящее время уполномочен регистрировать права собственности земельными участками и права пользования ими, договоры их аренды, права пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения, а также права застройки земельных участков. Кроме того, у нотариусов будет изъято право удостоверять ипотечные договоры и вносить соответствующие сведения в Реестр запрета на отчуждение.