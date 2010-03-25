В апреле утвердят бюджет строительства аэропорта в Донецке

Вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что правительство планирует в начале апреля утвердить общий объем финансирования строительства аэропорта в Донецке в рамках подготовки Украины к проведению в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил во время рабочей поездки в Донецк, где ознакомился с ходом строительства терминала аэропорта.

"Об окончательной смете можно будет говорить в начале апреля", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. Он заверил, что проблем с финансированием строительства этого объекта не будет.

По его словам, после проверки состояния подготовки четырех городов к проведению Евро-2012 выделить какой-то один город среди других невозможно. "Ни один город пока не подготовлен. Необходимо выполнить еще много работы", - считает он.

Вице-премьер-министр заметил, что Донецк достиг успеха в том, что благодаря усилиям Рината АХМЕТОВА город имеет "Донбасс Арену" - стадион, который готов принимать как четвертьфинал, так и полуфинал чемпионата Европы. В то же время, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, проблемными объектами Донецка остаются аэропорт и гостиницы.