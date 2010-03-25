АМКУ подтвердил решение временной коллегии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил решение временной выездной административной коллегии АМКУ, которая состоялась 15 декабря 2009 года в Одессе и обязала исполнительный комитет Одесского городского совета установить экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Комитет принял сегодня на своем заседании в Киеве.

В частности, АМКУ отклонил заявление Одесского горисполкома, которым исполнительный комитет просил пересмотреть решение временной выездной административной коллегии Комитета, и подтвердил решение данной коллегии.