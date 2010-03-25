Исполком УЕФА ознакомился с подготовкой к Евро-2012

Исполнительный комитет УЕФА заслушал последние данные относительно реализации концепции финансового "фэйр-плэй", а также ознакомился с ходом подготовки инфраструктуры Украины и Польши к Евро-2012.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Поскольку реализация концепции финансового "фэйр-плэй" набирает обороты, Исполнительный комитет УЕФА на своем заседании в Тель-Авиве ознакомился с тем, как клубы будут готовиться к серьезным нововведениям в экономическом секторе футбола с сезона-2012/13.

Исполком УЕФА детально проанализировал деятельность Рабочей группы по финансовому контролю клубов, заслушав отчет ее председателя, бывшего премьер-министра Бельгии Жана-Люка ДЕХАНЕ. В УЕФА напоминают, что этот департамент в составе восьми специалистов образован в прошлом году. Среди главных заданий отдела - соблюдение всеми 53 национальными ассоциациями инструкций относительно лицензирования клубов.

Рабочая группа также отвечает за применение на практике концепции финансового "фэйр-плэй". В соответствии с ней клубы будут упорядочивать свои финансы, тратя не больше, чем они зарабатывают. Таким образом, это поможет возобновлению стабильности европейского футбола. Подразделение Жана-Люка ДЕХАНЕ также будет способствовать финансовому равенству в турнирах УЕФА и будет стимулировать долгосрочные капиталовложения в инфраструктуру и детско-юношеский футбол.

"Все это очень тесно связано с регламентом финансового "фэйр-плэй", который находится на финальном этапе разработки и будет обнародован летом, - заявил директор УЕФА по связям с общественностью Роб ФОЛКНЕР. - Перед Жаном-Люком ДЕХАНЕ (и Рабочей группой) встает задание после опубликования регламента предоставлять клубам соответствующие инструкции в течение двух последующих лет, что позволит им провести реструктуризацию и подготовиться к введению регламента в действие".

"Начиная с сезона-2012/13, к функциям Рабочей группы по финансовому контролю клубов будет относиться проведение аудитов, чем пока занимается администрация УЕФА, чтобы убедиться в соблюдении ими требований лицензирования и новых финансовых регламентных норм", - добавил он.

Кроме того, исполкомовцы утвердили обновленные регламенты Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА. В частности, одно из наиболее примечательных нововведений заключается в том, что футболист, который вышел на поле в первом, втором или третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы, будет иметь возможность играть за другой клуб на групповой стадии соответствующих турниров при условии, что его предыдущая команда выбыла из борьбы.

Исполнительный комитет не обошел вниманием и приготовление Украины и Польши к Евро-2012, в первую очередь - ход подготовки аэропортов, стадионов и транспортных систем. УЕФА напоминает, что матчи турнира будут принимать восемь городов: в Украине - Киев, Донецк, Львов и Харьков, а в Польше - Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань. "(Новое) украинское правительство полностью поддерживает проект, хотя существует определенное отставание в связи с зимней погодой, - заметил Р.ФОЛКНЕР. – У нас есть подтверждение, что реализация всех соответствующих проектов вскоре опять будет проходить по графику и будет своевременно завершена к Евро-2012".

Среди других решений тель-авивского заседания выделяется назначение Хорватии хозяйкой чемпионата Европы по футзалу 2012 года - его матчи примут Загреб и Сплит. Также решено пересмотреть в будущем формат первенства Европы среди женщин ввиду успеха женского Евро-2009 - первого финального турнира, в котором приняли участие сразу 12 сборных.

Следующее заседание Исполнительного комитета запланировано на 27-28 мая в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Именно тогда члены Исполкома изберут принимающую страну Евро-2016 из трех претендентов - Франции, Италии и Турции. Этому решению будет предшествовать рассмотрение рекомендаций Комитета национальных сборных УЕФА. Окончательный вердикт будет обнародован в Женеве 28 мая, в 14.00 по киевскому времени.