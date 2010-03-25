УЕФА обнародует отчет о результатах проверки украинских стадионов

УЕФА в ближайшее время обнародует отчет о результатах проверки украинских стадионов к Евро-2012.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Местного организационного комитета Евро-2012, об этом сообщил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Как отмечается в сообщении, завершился визит в Украину экспертной комиссии УЕФА по стадионам во главе с директором департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ. Целью визита был осмотр хода выполнения проектов стадионов Киева и Львова в рамках подготовки к Евро-2012.

Специалисты Европейского футбольного союза проверили состояние реализации проектов спортивных арен и подготовки прилегающих к ним территорий. Экспертная команда УЕФА, МОК и представители Координационного бюро осмотрели ход строительства двух обзорных площадок НСК «Олимпийский». После этого в Доме футбола состоялась встреча с проектными командами НСК «Олимпийский» и львовского стадиона.

По результатам визита экспертов УЕФА М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что «в УЕФА отмечают высокий уровень мотивации новой украинской власти реализовать проект, но призывают действовать быстро и решительно в решении проблемных вопросов. Времени на промедление уже не осталось».

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, эксперты УЕФА и МОК завершают работу над финализацией Отчета №17 по стадионам, и их предварительные заключения будут обнародованы в ближайшее время. «В то же время уже сейчас можно сказать, что ситуация в Львове требует немедленного вмешательства центральных органов власти, а также жесткого контроля с ее стороны над реализацией проектов всех ключевых объектов, прежде всего НСК «Олимпийский», - добавил М.ЛУБКИВСКИЙ.