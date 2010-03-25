Колесников: для гостиничного бизнеса Кабмин введет нулевую ставку

Для развития гостиничного бизнеса в Украине правительство введет нулевую ставку налога на прибыль на ближайшие 10 лет, заявляет вице-премьер министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на мини пресс-конференции в Донецке, куда прибыл во главе правительственной комиссии для проверки подготовки города к финальному туру Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

«Мы вводим нулевую ставку налога на прибыль для гостиничного бизнеса, для всех гостиниц, которые уже построены и которые будут построены, на 10 лет», - сказал вице-премьер министр.

При этом он добавил, что «Президент найдет возможность в конце апреля встретиться со всеми мировыми сетями гостиничными, и в Киеве мы проведем круглый стол, обсудим, что еще Украина должна сделать для того, чтобы мировые гостиничные сети пришли в Украину».