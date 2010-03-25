Львов передает Кабмину строительство стадиона к Евро-2012

Сегодня депутаты Львовского городского совета согласовали передачу Кабинету министров целостного имущественного комплекса Львовского коммунального предприятия «Дирекция по строительству стадиона во Львове».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня на сессии поддержали 86 депутатов горсовета.

Правительство должно полностью профинансировать оставшиеся работы по строительству стадиона.

У Львова останется право на долю в будущей евроарене, которая будет соответствовать вложенным на данное время средствам.

Как отметил в комментарии журналистам городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, это решение значительно уменьшит нагрузку на городской бюджет. «Я доволен, что наше требование финансировать стадион из государственного бюджета, наконец, удовлетворили», - сказал мэр.

В свою очередь начальник юридического управления городского совета Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, подчеркнула, что «предложение Министерства семьи молодежи и спорта относительно предоставления согласия на передачу целостного имущественного комплекса ЛКП «Дирекция по строительству стадиона во Львове» в государственную собственность с юридической точки зрения является наиболее приемлемой для городского совета, ведь с передачей ЛКП и в дальнейшем будет оставаться заказчиком работ по строительству».

«Следующий шаг должен сделать Кабинет министров, приняв соответствующее решение. Затем будет создана комиссия по передаче-приему объекта», – отметила Г.ПАЙОНКЕВИЧ.

В собственности территориальной общины Львова также остается участок площадью 25 гектаров, а ЛКП и государство будут иметь право пользования им.

Относительно будущего стадиона необходимо принять еще два решения: о передаче объекта, а после завершения строительства стадиона – о распределении доли собственности на объект в соответствии со средствами, вложенными в строительство.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предложил Львову в полном объеме профинансировать работы по строительству стадиона и окружающей инфраструктуры.

Соглашением между Львовским городским советом и Министерством по вопросам семьи, молодежи и спорта предусмотрено, что государство выделяет на строительство стадиона во Львове лишь 300 млн. грн.

Стоимость строительства стадиона составляет 607 млн. грн.