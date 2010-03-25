Отставание реконструкции «Олимпийского» ликвидируют в июне

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерено ликвидировать отставание работ по реконструкции НСК «Олимпийский» в июне этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ.

«По нашему мнению, мы говорим об отставании в 2,5 – максимум 3 месяца. Мы говорим о том, что это не критично. За июнь мы войдем в график», – сказал он.

А.ГАЛИЦКИЙ уточнил, что отставание существует по работам в вип-зоне и монтажу металлоконструкций навеса.

«Мы сократили отставание, задекларированное ранее. Сегодня мы говорим о том, что на протяжении месяца отставания по монтажу металлоконструкций не будет», – уточнил он.

По данным холдинга, сегодня смонтированы три колонны для навеса над чашей стадиона.

Среди причин отставания А.ГАЛИЦКИЙ назвал сложные погодные условия зимой. «Все технологии и нормативная база предусматривают выполнение работ при температуре не ниже минус 15 градусов. В этом году зима была очень суровой, и температура опускалась значительно ниже. Мы могли пойти в двух направлениях – удорожать строительство, при этом не теряя ритма, второе направление – остановиться, чтобы уменьшить риски по надежности конструкций и удешевить строительство. Мы выбрали второй путь», – пояснил главный инженер холдинга.

При этом на замедление темпов реконструкции также повлияли задержки с финансированием работ, а также несвоевременная выдача рабочей документации.

Комментируя озвученный министром по делам семьи, молодежи и спорта Равилем САФИУЛЛИНЫМ срок отставания реконструкции на 5 месяцев, А.ГАЛИЦКИЙ отметил, что эта цифра «родилась» во время работы временной комиссии Верховной Рады.

«Мы работали со специалистами, которые были привлечены для прояснения состояния реконструкции НСК «Олимпийский». Только потому, что времени у специалистов было маловато, они не смогли акцентировать внимание на одних вопросах, мы не смогли донести другие. Это исключительно из-за нехватки времени», – пояснил он.

Главный инженер холдинга отметил, что существующее отставание не отразится на следующих этапах реконструкции спорткомплекса – обустройстве вантов, подготовке фундаментов. «Это мы сегодня гарантируем», – добавил он.

«Срок введения в эксплуатацию (стадиона – УНИАН) не меняется в любом случае – это июнь 2011 года», – подчеркнул главный инженер «Киевгорстроя».

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. министр по делам семьи, молодежи и спорта Р.САФИУЛЛИН заявил, что темпы реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 отстают на 5 месяцев от утвержденного графика.