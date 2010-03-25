Киевсовет решил продать пять земельных участков за 38 млн. грн.

Киевский городской совет принял решение о продаже пяти земельных участков в столице общей площадью 1,48 гектара за 38 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были утверждены сегодня на заседании сессии горсовета.

ООО «Керт» за 8,399 млн. грн. продан земельный участок площадью 0,42 га по ул. Предславинская, 36, в Печерском районе с целью реконструкции производственного комплекса под гостиницу.

ООО «Отель менеджмент» продан земельный участок по ул. Большая Житомирская, 2-а, в Шевченковском районе площадью 0,41 га за 13,018 млн. грн. Компания выкупает этот участок для обслуживания расположенного на нем административно-гостиничного комплекса InterContinental.

Также Киевсовет продал ООО «Ярославов Вал» земельный участок площадью 0,33 га по улице Набережно-Крещатицкая, 1-А (Борычев спуск, 13) в Подольском районе для строительства и обслуживания гостиничного комплекса. Участок стоил 8,458 млн. грн..

Кроме того, ООО «Эпоха-К» за 5,502 млн. грн. продан земельный участок площадью 0,22 га по ул. П.Сагайдачного, 11, в Подольском районе для строительства гостиничного комплекса.

Отдельным решением ООО “Эпоха” согласована продажа земельного участка по адресу ул. П.Сагайдачного, 15, площадью 0,1 га также для строительства и обслуживания гостиничного комплекса. Стоимость этого участка, согласно решению, составляет 2,62 млн. грн.