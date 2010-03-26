В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации

В Севастополе для недопущения нарушений нормальных условий жизнедеятельности населения и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения города введено функционирование в режиме чрезвычайной ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, об этом идет речь в приказе председателя Севастопольской горгосадминистрации, начальника Гражданской обороны Севастополя Сергея КУНИЦЫНА «О мерах по недопущению срыва в работе жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения города», подписанном сегодня.

Как сказано в документе, режиме чрезвычайной ситуации вводится для органов местной исполнительной власти, исполнительных комитетов органов местного самоуправления, органов управления и служб ГО, предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, до особого распоряжения начальника ГО города.

Обосновывая введение данных мер, С.КУНИЦЫН в приказе, в частности подчеркивает, что «по состоянию на 24 марта 2010 года в Севастополе сложилась критическая ситуация в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности населения и предприятий города. Причина – катастрофическая нехватка средств для расчетов за потребленные энергоносители (электроэнергию, природный газ, мазут, уголь, воду) предприятиями ЖКХ».

«Несвоевременные и неполные расчеты населения города и предприятий за предоставленные услуги по подаче питьевой воды, тепла и горячей воды и не возмещение расходов предприятий в соответствии с себестоимостью услуг привели к созданию условий для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера с полной остановкой функционирования систем централизованного обеспечения жизнедеятельности города», – считает С.КУНИЦИН.

В частности, как указано в приказе, со второй декады марта отключены от подачи электроэнергии объекты первой очереди КП «Севгорводоканал».

Кроме режима чрезвычайной ситуации, приказом «временно, до нормализации ситуации в работе коммунальных служб и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города и других населенных пунктов, вводятся экономически обоснованные тарифы на услуги по обеспечению населения города питьевой водой, теплом, горячей водой и услуги по содержанию жилищного фонда города».

Согласно сообщению пресс-службы, в приказе говорится, что он будет отменен, если горсовет предоставит в полном объеме дотации коммунальным предприятиям города по возмещению себестоимости реальных затрат.

Также в данном документе содержится рекомендация горсовету рассмотреть порядок предоставления и размер социальной помощи малообеспеченным категориям граждан.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Севастопольский апелляционный административный суд отменил приказ С. КУНИЦЫНА от 21 сентября 2009 года о повышении коммунальных тарифов.

В соответствии с приказом С.КУНИЦЫНА, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе повысились примерно в 2,5 раза.

Приказ был опротестован в суде группой жителей города и городским советом.

С.КУНИЦЫН, комментируя решение суда, заявил, что руководство исполнительной власти города подаст кассацию в Высший административный суд Украины.

«Я благодарен всем севастопольцам, кто исправно платил по новым тарифам. Благодаря гражданской позиции этих горожан, мы смогли пройти отопительный сезон без серьезных срывов. Мы справились с задачами подачи тепла, газа, воды, обслуживания жилищного фонда города», – сказал в комментарии С.КУНИЦЫН.