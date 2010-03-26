Платини: Украина и РП уже не могут допустить задержек

Организаторы финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который состоится в Украине и Польше, в подготовке к этому мероприятию уже больше не могут допустить никаких задержек.

Об этом заявил президент UEFA Мишель ПЛАТИНИ во время исполнительного конгресса Европейской футбольной федерации в Тель-Авиве.

По данным польского РАР, М.ПЛАТИНИ все свое выступление на конгрессе посвятил теме Евро-2012, отметив имеющиеся организационные проблемы и призвал украинцев с поляками не уменьшать темпы подготовки.

"Не снимайте ногу с педали газа", - отметил он.

М.ПЛАТИНИ сказал, что видит "много проблем" с подготовкой, как в Украине, так и в Польше.

"Сейчас нельзя себе позволить никаких опозданий", - отметил он.

Президент UEFA отметил, что условия проведения Евро-2012 "могут быть другими" в отличие от турниров в 2004 и 2008 гг., не уточнив, что имеет в виду.

В то же время М.ПЛАТИНИ заявил, что верит в успешное проведение Чемпионата.

"Верю в вас. Не только я, но вся футбольная семья. Помните, что до начала турнира осталось только 27 месяцев", - сказал он.

"В июне 2012 года весь футбольный мир будет смотреть, собственно, на вас", - добавил президент UEFA.

По данным агентства Reuters, Киев и Львов из-за экономического кризиса, холодную зиму и политическую нестабильность в Украине отстают от графика подготовки к Евро-2012 на 5 месяцев.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе UEFA впервые признало наличие альтернативного плана в случае, если некоторые из утвержденных городов-организаторов Евро-2012 не будут успевать с подготовкой к Чемпионату.

Право принимать евроматчи могут потерять украинский Львов и польский Вроцлав из-за проблем со строительством стадионов.

В начале марта польское правительство утвердило отчет, согласно которому, 70% работ по подготовке к Евро-2012 проходят согласно графику.

Справка УНИАН. UEFA, предоставившая право организовывать Евро-2012 Украине и Польше в апреле 2007 года, в прошлом году утвердила городами-организаторами чемпионата четыре польских и четыре украинских города.

Матчи должны состояться в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани.

Вначале в резерве городов-организаторов в Украине были Одесса и Днепропетровск, а в Польше - Краков и Хожув.