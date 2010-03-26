Минрегионстрой прогнозирует ввод в этом году 8 млн. кв. м жилья

Министерство регионального развития и строительства прогнозирует ввод в эксплуатацию 8 млн. кв. м жилья в Украине в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня журналистам министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

«В прошлом году мы имели 6,4 млн. кв. м жилья. На 8 млн. кв. м жилья, я думаю, в этом году мы выйдем по Украине», - сказал он.

Министр уточнил, что таких объемов строительства жилья можно будет достичь при условии получения в ближайшее время государственного финансирования по достройке жилых объектов.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше по сравнению с 2008 годом. В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.