Минрегионстрой предлагает выделить 2 млрд. грн.

Министерство регионального развития и строительства предлагает заложить 2 млрд. грн. в государственном бюджете на 2010 год на жилищные программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

По его словам, эти средства планируется направить на строительство доступного жилья и программу достройки жилых объектов со степенью готовности более 70%.

Он уточнил, что вероятнее всего, в схему выкупа достроенного жилья Государственным ипотечным учреждением будут вноситься изменения.

По данным министра, на завершение строительства около 600 жилых объектов со степенью готовности более 70% необходимо 4,5 млрд. грн., а на достройку жилых объектов со степенью готовности более 50% - 8 млрд. грн. Он уточнил, что в регионах жилье будет выкупаться по ранее установленной цене в 4,2 тыс. грн. за кв. м, однако, при этом не смог назвать стоимость выкупа жилья в Киеве.

В.ЯЦУБА добавил, что 2 млрд. грн. планируется использовать в виде субвенций регионам на социально-экономическое развитие.

«Мы будем настаивать, чтобы именно субвенции были использованы на жилье», - сказал он.

При этом Минрегионстрой планирует предусмотреть 20 млн. грн. на разработку генеральных планов населенных пунктов.

«Это отдельная статья. Помочь регионам, у которых нет денег, сделать генеральные планы, чтобы не воровали землю», - пояснил министр.

По данным министерства, сегодня только треть украинских городов имеет утвержденные генеральные планы.