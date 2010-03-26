Яцуба намерен ликвидировать УКБ

Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА намерен ликвидировать управления капитального строительства (УКБ), если они, как службы заказчика, не будут наращивать темпы строительства жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам.

«Если на протяжении двух месяцев не будет решен вопрос о возобновлении темпов строительства, я поставлю вопрос о ликвидации этих структур», - сказал министр.

В.ЯЦУБА отметил, что в УКБ в областях работают около 1 тыс. человек, а объем освоенных средств через эти структуры составляет только 1% от их общего объема по Украине.

По мнению министра, необходимо, чтобы эти службы сконцентрировали все бюджетные средства, направляемые на строительство жилья, в противном случае – их следует перевести на хозрасчет.

«Работники УКБ – госслужащие. Это нонсенс. Необходимо безотлагательно создавать хозрасчетные УКБ, которые будут починяться органам местной исполнительной власти и органам местного самоуправления», - считает он.