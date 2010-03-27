В Киеве поэтапно повысят тарифы на тепло
14:47, 27 марта 2010Недвижимость
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После отопительного сезона
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе селекторного совещания, которое провел первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, заявил первый заместитель главы КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.
«Мы провели совещание в МинЖКХ и начнем процедуру постепенного повышения тарифов на тепло сразу после окончания отопительного сезона», - сказал он.
А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день тариф на теплоэнергию покрывает расходы по ее производству лишь на 51%.
Напомним, что отопительный сезон заканчивается 15 апреля.
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