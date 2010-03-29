«Коммунальный фронт» призывает МинЖКХ штрафовать ЖЭКи

«Коммунальный фронт» призывает Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ужесточить штрафные санкции коммунальным службам в случае не предоставления услуги или ее предоставления в не надлежащем виде.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, ужесточение штрафных санкций должно касаться всех коммунальных служб, независимо от их форм собственности.

«Если ЖЭК берет с жителей деньги за уборку подъездов, то он должен их убирать, а не придумывать причины, почему он не может этого сделать. А заставить его это сделать в нынешних условиях может только страх потерять огромные суммы денег, восполнить утрату которых будет крайне сложно. Как пример можно привести многократное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, что привело к резкому снижению численности нарушений и аварий», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» отметил, что наряду с усилением санкций по отношению к нерадивым поставщикам коммунальных услуг, для улучшения их качества следует предпринять еще несколько шагов. В частности, упростить процедуру выявления некачественной услуги и возможность ее документальной фиксации без подписи представителя коммунальной службы, упростить получение лицензии на право деятельности в коммунальной сфере. Первый шаг устранит возможность коммунальных служб манипулировать при проверке предоставления некачественной услуги, а второй – даст толчок для развития конкуренции на этом рынке, что в конечном итоге приведет к удешевлению и улучшению предоставляемых услуг.

«В комплексе эти решения приведут к оперативному улучшению ситуации в сфере коммунального хозяйства, что смогут ощутить на себе простые граждане уже в течение первого года после их внедрения», - считает В.ЯКОВЕНКО.