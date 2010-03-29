Платини надееется, что Украина хорошо подготовится к Евро-2012

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ надеется, что Украине удастся хорошо подготовиться к Евро-2012.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент УЕФА заявил сегодня на брифинге.

“Я обеспокоен, но мы доверяем стране, и я через 10 дней поеду в Киев для того, чтобы встретиться с новым Президентом Украины и новым правительством, чтобы получить больше гарантий”, - сказал он.

М.ПЛАТИНИ отметил, что его обеспокоенность вызывает прежде всего тот факт, что строительство стадиона во Львове за последнее время не продвинулось “ни на один метр, ни на один сантиметр”.

“Но я доверяю, потому что мы пока находимся в ситуации, когда можем иметь 4 стадиона в Украине”, - сказал президент УЕФА.

Он также напомнил, что на заседании Исполнительного комитета в Бордо было одобрено решение, что в случае неготовности, финальная часть Евро-2012 может быть проведена в шести городах: четырех польских и двух украинских.

“Мы также решили, что мы доверяем Украине и хотим сохранить систему равенства между Польшей и Украиной”, - отметил М.ПЛАТИНИ.

“Если во Львове стадион не будет построен, это будет проблемой. А если в Киеве стадион не будет завершен, то Исполнительный комитет одобрил решение, что если не будет столицы, то не будет Украины”, - добавил он.