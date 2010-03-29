КГГА: повышения тарифов на тепло не предусматривается

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что тарифы на тепло после завершения отопительного сезона будут не повышать, а лишь вернут действие тех тарифов, которые были действующими до подписания трехстороннего Меморандума между КГГА, НАК «Нафтогаз Украины» и АЭК «Киевэнерго» о стабильном энергообеспечении столицы в зимний период.

Об этом сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«Никакого повышения тарифов на тепло не предусматривается. По окончании срока действия Меморандума будут автоматически возвращены в действие те тарифы, которые были введены в городе Киеве с 1 июня 2009 года и действовали до подписания трехстороннего соглашения. Подчеркну, что речь идет о тарифах на отопление и на горячую воду в части подогрева воды», – сказал первый заместитель председателя КГГА.

В мэрии напоминают, что Меморандум между КГГА, НАК «Нафтогаз Украины» и АЭК «Киевэнерго» был подписан осенью прошлого года.

Как сообщал УНИАН, 1 мая прошлого года столичная власть обнародовала новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые были введены с 1 июня 2009 г.

Согласно распоряжению № 520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, определении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» и распоряжению № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотвод холодной и горячей воды для населения», новые тарифы на воду и отопление для киевлян были повышены, приблизительно, вдвое.

Стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика была утверждена в размере 3,02 грн. за 1 кубометр (до этого - 1,48 грн.), при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на одного человека (8,14 грн.).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика была утверждена на уровне 13,69 грн. за 1 кубометр (7,38 грн.), без средства учета - 47,92 грн. за одного человека (25,89 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц.

13 октября 2009 г. на то время премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с мэрией Киева о введении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

Через несколько дней мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что КГГА подписала с «Нафтогазом» и «Киевэнерго» меморандум, согласно которому в Киеве с 1 октября до 10 мая будут действовать сниженные тарифы на ЖКУ.

Таким образом, был утвержден размер платы за отопление 1,6 грн. за 1 метр кв. площади, стоимость горячей воды при наличии средств учета 8,80 грн. за один кубометр, без наличия счетчика - 30,8 грн. на одного человека. Остальные тарифы не изменялись.

27 марта А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что после отопительного сезона киевская власть планирует начать поэтапное повышение тарифов на тепло.

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день тариф на теплоэнергию покрывает расходы по ее производству лишь на 51%.