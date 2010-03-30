Госфонд молодежного жилищного строительства просит 280,5 млн. грн.

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству просит правительство предусмотреть 280,5 млн. грн. в Госбюджете на этот год для финансирования госпрограммы обеспечения молодежи жильем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, из общей суммы 100 млн. грн. необходимо заложить на программу долгосрочного льготного кредитования жилищного строительства, 180,5 млн. грн. – на программу частичной компенсации ставок коммерческих банков, в том числе на погашение задолженности 2009 года – 62,7 млн. грн.

В фонде отметили, что растет количество жалоб от молодых заемщиков, обеспокоенных состоянием выплат по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков, предоставленных на строительство или покупку жилья.

«Недовольство действиями государства, возникшее в молодежной среде, готово взорваться многочисленными судебными исками, которые имеют шанс быть выигранными молодыми семьями у государства», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что проблема возникла еще в прошлом году, когда Государственным бюджетом Украины на 2009 год на эту программу была выделена сумма средств, которая не только не позволяла фонду заключать новые соглашения, но и стабильно выполнять взятые на себя ранее финансовые обязательства перед около 12 тыс. молодых заемщиков.

«Обещания правительства привлечь на погашение растущей задолженности средства Стабилизационного фонда остались невыполненными», - отметили в фонде.