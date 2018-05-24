Тернополь решил проблему мусора с помощью милиции. Надолго ли...

Почти восемь месяцев назад для Тернополя началась настоящая мусорная осада. С 1 августа 2009, когда жители села Малашевцы заблокировали дорогу на свалку, куда вывозились отходы из города, переполненные контейнеры и мини-свалки у них уже стали привычной картиной. На новогодние праздники кое-где на контейнерах появлялись листовки с надписями «Подарок от мэра», а впоследствии - с призывом «Выбрасывайте мусор под мэрию». Это делали некоторые политические структуры, устраивая показательные акции, скорее для собственного пиара. Проблему это, конечно, не решало, город продолжали заваливать хламом. Вот наконец случилось ... До 1 апреля т.г. власти обещают полностью убрать накопленные отходы: на днях мусор начали возить в ... Малашевцы.

Отходы - на расстояние 200 км

Еще на прошлой неделе ситуация имела очень печальные перспективы. Город мог вывозить только 40-50% дневной нормы мусора. Как результат - иногда отходы накапливались в кучи, высота которых достигала окон первого этажа. Понятно, тернополян такой факт возмущал. Тем более, что основательных перерасчетов за невывоз мусора не проводили. Городской председатель Роман Заставный объяснял - если сделать должным образом полный пересчет, перевозчики не будут иметь средств для выплаты зарплаты своим работникам, а тогда отходы вообще некому будет вывозить.

«Фактически уже полгода мы мусор вывозим за пределы области, на расстояние свыше 200 км. А в тариф заложено расстояние до 20 км. Расходы выросли не в такой же пропорции, но вывозить мусор для перевозчиков стало убыточным», - объясняет Р. Заставный.

За этот год, жалуются перевозчики, компенсаций они еще не получали. По 2009-й им было предоставлено дотаций на общую сумму 296 тыс. грн. для компенсации затрат на топливо.

Несколько сэкономить, по словам мэра, удалось, приобретя четыре спецприцепа, которым по силам 95 м куб. мусора - вдвое больше, чем обычному мусоровозу. Впрочем, в марте возникли проблемы с вывозом отходов и в другие регионы. «Сейчас эта тема на слуху, в некоторых областных центрах полигоны расположены сразу на границе города, и там уже начинает обостряться ситуация. К тому же, в двух областных центрах в мае и июне завершается срок эксплуатации полигонов, там будут аналогичные нашим проблемы», - отмечает мэр Тернополя.

В Малашевцы - с правоохранителями

Мэрия решила возобновить вывоз мусора на Малашивецкую свалку, учитывая решение суда, запрещающее жителям села перекрывать дорогу. Без помощи правоохранителей не обошлось. «С понедельника (22 марта - ред.) там работала исполнительная служба, определились, кто блокирует дорогу, и потом с участковым штрафовали тех людей», - рассказывает Р. Заставный.

В отношении кого из крестьян были составлены протоколы об админнарушении в областном управлении милиции не сообщают. Начальник отдела общественных связей УМВД в Тернопольской области Сергей Шворников лишь отметил, что «милиция действовала в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Между тем, начальник отдела государственной исполнительной службы областного управления юстиции Андрей Химич рассказал, что двое руководителей инициативной группы, которая блокировала дорогу, были вызвани для дачи объяснений, поскольку на время визита судоисполнителей их не было дома. Им грозят штрафные санкции в размере 170 грн, а в случае повторного блокирования трассы - вдвое больший штраф, либо возбуждения уголовного дела.

Работа правоохранителей дала результат - по состоянию на сегодня мусор из Тернополя вывозится на Малашивецкий полигон. «До четверга мы рассчитываем полностью очистить город от накопленных отходов, а после этого начнем вывозить мусор в обычном режиме, согласно графикам», - подчеркивает спикер мэрии Олег Удич.

По его словам, параллельно мэрия готовится к очередному этапу переговорного процесса с жителями села Малашевцы, вероятно, понимая, что выполнение решения суда относительно препятствования использовать свалку по назначению не означает полной победы в этом вопросе.

Община покорилась?

Действительно, до победы еще далеко. На днях председатель обладминистрации Юрий Чижмарь, пытаясь очередной раз договориться с крестьянами, отметил, что является противником силовых методов. После встречи он сообщил, что жители села Малашевцы выдвинули новые предложения, обладминистрация пока изучает возможность их воплощения.

А председатель сельсовета села Светлана Тарговская утверждает - никаких новых предложений община не выдвигала. Мол, позиция неизменна: провести рекультивацию полигона и прекратить вывозить на него мусора. «Было разрешение в течение 10-ти лет вывозить отходы на участок 3,5 га, а заняли 8 га. И больше некуда возить, далее - наши паи», - утверждает С. Тарговская.

О силе ... Р. Заставный "возвращение" в Малашевцы с правоохранителями не расценивает как силовой метод. «8 месяцев город не может вывозить мусор из-за блокирования свалки - это жителям Тернополя применили силовой метод. Мы же этот вопрос решили исключительно в рамках действующего законодательства», - подчеркивает он.

Удастся ли мэрии беспрепятственно вывозить мусор в Малашевцы, увидим уже через неделю-другую. Сейчас можно констатировать, что предыдущие "выходы" из проблемы, которые находили местные власти, несмотря на их радужную перспективу, не были долговременными и завершались появлением очередных свалок во дворах Тернополя. Впрочем, все выглядит так, что Малашевцы - действительно последняя надежда для города. Ведь возить отходы за пределы области не только убыточно, но и проблематично в плане подписания соответствующих соглашений. Новый полигон в Миролюбовцах обустроить раньше июня не удастся. Тем более что и там люди протестует против создания временной свалки ...

P.S. С учетом потепления, что может привести к ухудшению эпидситуации, мусор, накапливающийся у контейнеров, коммунальщики последнее время упаковывали в большие полиэтиленовые мешки емкостью 140 л. Всего их закупили 20 тыс., по подсчетам мэрии, этого должно хватить на полгода. Хочется надеяться, что их использовать не придется ...

Андрей Вацик (УНИАН)