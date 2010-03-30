Колесников: «Азовинтекс» отстранят от строительства стадиона во Львове

Компания «Азовинтекс» больше не будет генеральным подрядчиком строительства львовского стадиона к Евро-2012, вместо нее будет определен другой генподрядчик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге во Львове вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, правительство имело претензии к генподрядчику строительства стадиона во Львове в части «соблюдения графиков строительства и четкого графика финансирования».

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что львовский стадион будет строить вновь созданный консорциум, в который войдут украинские и иностранные компании. «Позже я озвучу названия этих компаний. Это украинские, турецкие, возможно, хорватские и македонские компании», – сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, «Азовинтекс» будет продолжать выполнять некоторые работы на стадионе как субподрядчик. «Мы договорились с предыдущим подрядчиком, что они смогут выполнять определенные субподрядные работы, поскольку техника, люди, персонал уже во Львове. Сегодня мы осмотрим стадион, и я назову нового подрядчика», – отметил вице-премьер.

«Основные претензии по стадиону – отсутствие четкого графика и четкого плана финансирования. Мы больше не можем ожидать, построит компания стадион или нет. Потому мы взяли в оперативное управление стадион, когда город обратился к нам. По стадиону я скажу четко тогда, когда мы побываем уже на строительстве стадиона. Но стадион во Львове будет однозначно построен до конца 2011 года», – заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также отметил, что взлетно-посадочную полосу львовского аэропорта будет строить компания «Альтком», которая «сейчас перестраивает взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта».

Напомним, сегодня во Львове с официальным визитом находится правительственная делегация во главе с вице-премьер-министром Украины по вопросам Евро-2012 Б.КОЛЕСНИКОВИМ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Б.КОЛЕСНИКОВ осуществил инспекционный визит во Львов с целью детального ознакомления с состоянием подготовки инфраструктуры, необходимой для проведения чемпионата Евро-2012. В ходе поездки Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что в зоне риска по срокам подготовки к проведению чемпионата находятся именно стадион и аэропорт.