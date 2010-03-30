Украинцы в январе-феврале оплатили ЖКУ на 77,2%

Жители Украины в январе-феврале текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 6 млрд. грн., что составляет 77,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Киеве и Черниговской области (94,5-89,2%), самый низкий – в Севастополе и Днепропетровской области (56,6-65,4%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в феврале т.г. увеличились на 15,8% по сравнению с февралем 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 423,4 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале увеличилась на 4,6% по сравнению с январем текущего года и на начало марта составила 12 млрд. 291,3 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,2 месяца. Увеличение задолженности произошло в 25 регионах страны.

В частности, в феврале т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 36,4% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 27,2%, за вывоз бытовых отходов – 24,6%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 22,6%, за газоснабжение – 20,4%.

В январе т.г. население оплатило за электроэнергию 610,2 млн. грн., что составляет 132,5% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало февраля т.г. составила 3 млрд. 070,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.