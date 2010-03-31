В Киеве действующие тарифы на ЖКУ продлены до конца года

Киевская городская государственная администрация своим распоряжением № 191 от 30 марта в 2010 г. продлила на апрель-декабрь этого года действующие с 1 августа 2009 г. тарифы на содержание домов и придомовых территорий.

Соответствующий текст документа обнародован на интернет-портале муниципальной газеты “Хрещатик”.

В распоряжении речь идет о продолжении до конца текущего года действия распоряжений КГГА от 31.08.2009 г.: № 978 “Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий” и № 979 “О согласовании тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий”.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению №1335 от 30 ноября 2009 г. действие указанных выше распоряжений №№ 978 и 979 было продлено на период январь-март 2010 г.