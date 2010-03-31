Финская Macring Oy приобрела 100% харьковского «Финпрофиля»

Финская компания Macring Oy, входящая в состав концерна Macring Group, приобрела 100%-й пакет акций украинской компании «Финпрофиль».

Об этом сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе инвестиционной группы "Сократ", выступившей советником в данной сделке.

Как отмечается в пресс-релизе, группа «Сократ» оказала услуги по сопровождению сделки, выступив также советником по юридическим вопросам, брокером и хранителем ценных бумаг.

Стоимость сделки составила менее 10 млн. долл., точная стоимость по договоренности между сторонами не разглашается.

Как отмечается в пресс-релизе, выход на украинский рынок компании Macring Oy, одного из крупнейших в Финляндии производителей оборудования для обработки тонколистовой стали, осуществляется в рамках стратегии концерна Macring Group по расширению географии бизнеса.

По словам директора инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы «Сократ» Владислава ОСТАПЕНКО, «то, что интерес западного инвестора проявлен и к столь узкоспециализированной отрасли, уже является обнадеживающим сигналом о восстановлении доверия к экономике Украины и преодолении кризисных явлений". "Мы ожидаем, что в 2010 году ситуация на рынке M&A в Украине будет постепенно улучшаться, хотя докризисной активности ожидать не стоит, и оценок в 10-12 EBITDA мы, скорее всего, не увидим в обозримом будущем", - отметил он.

Справка УНИАН. Концерн Macring Group (Финляндия) был образован при слиянии двух компаний Macring Oy и Macring Tools. В его состав входят три подразделения: Macring Products (выпускает линии резки для металла большей толщины, линии металлочерепицы, профилирующие линии узкой полосы металла, линии изготовления различных систем), Macring Rain Water Systems (выпускает и поставляет линии производства водостоков, штампы резки и глубокой вытяжки, используемые в различных линиях), а также ЗАО «Финпрофиль».

ЗАО «Финпрофиль» (Харьковская область) создано в 1998 году и выпускает оборудование по производству ассортимента профилей (несущих, декоративных, фасадных) и панелей типа «Сэндвич», металлочерепичные линии, а также линии поперечного и продольного роспуска. Основным рынком сбыта продукции ЗАО «Финпрофиль» являются страны СНГ: Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Латвия.

Инвестиционная группа «Сократ» была основана в 1994 году и сегодня является одним из ведущих и крупнейших операторов рынка капитала Украины. Основными направлениями деятельности группы являются инвестиционный банкинг, торговля ценными бумагами, хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами, предоставление услуг интернет-трейдинга.