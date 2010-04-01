Стоимость земли в пригороде Киева выросла на 1,60%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в марте т.г. выросла на 1,60%, или 62 долл., – до 3 957 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Киево-Святошинском районе – на 2,49% (160 долл.) – до 6 580 долл./сотка, Бородянском – на 2,19% (41 долл.) – до 1 914 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,23% (18 долл.) – до 1 473 долл./сотка, Иванковском – на 1,56% (17 долл.) – до 1 107 долл./сотка, Обуховском – на 1,97% (91 долл.) – до 4 717 долл./сотка, Фастовском – на 1,24% (14 долл.) – до 1 184 долл./сотка, Барышевском – на 2,94% (33 долл.) – до 1 157 долл./сотка, Макаровском районе – на 1,60% (30 долл.) – до 1 905 долл./сотка, Вышгородском – на 1,84% (54 долл.) – до 2 984 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,41% (15 долл.) – до 1 065 долл./сотка, Васильковском – на 1,20% (30 долл.) – до 2 559 долл./сотка, Броварском районе – на 2% (58 долл.) – до 2 963 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,53% (6 долл.) – до 1 202 долл./сотка и Бориспольском районе – на 0,02% (1 долл.) – до 4 104 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в 11 районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, в Бориспольском – 11%, в Васильковском – 16%, в Киево-Святошинском – 21%, в Броварском – 8%, в Обуховском – 10%, в Бородянском – 4%, в Вышгородском – 10%, в Кагарлыкском – 3%, в Барышевском – 1%, в Фастовском – 2%, в Белоцерковском – 1%, в Иванковском – 1%, в Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в феврале т.г. выросла на 0,59%, или 23 долл., – до 3 895 долл. за сотку, в январе т.г. – на 1,06%, или 41 долл., – до 3 872 долл. за сотку. В 2009 году средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство снизилась на 25,6%, или 1319 долл., – до 3 831 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.