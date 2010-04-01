Жилье для сельских учителей будут строить в школьном комплексе

Министерство регионального развития и строительства Украины предлагает правительству строить жилье для сельских учителей в комплексе со школами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра регионального развития и строительства Украины Владимира ЯЦУБЫ, в этом году, завершая строительство школ с высокой степенью готовности, в комплексе с ними можно строить 2-4-этажные жилые дома на 16 квартир с использованием современных технологий (легких индустриальных конструкций, ноздреватого бетона и т.д.).

Предусматривается, что их планировочная структура будет удовлетворять нормам жилья социального назначения: общая площадь однокомнатных квартир составит до 30 кв. м, двухкомнатных – до 45 кв. м.

По оценкам министра, стоимость такого жилья составит около 3 900 грн./кв. м.

В.ЯЦУБА отметил, что строить жилье для учителей предлагается на территории действующих и строящихся учебных заведений или на выделенных органами местного самоуправления земельных участках в пределах населенных пунктов.

«Минрегионстрой готов обеспечить строительство жилых домов общей площадью до 500 кв. м проектной документацией, упростить разрешительные процедуры для такого строительства. Эти проекты не будут нуждаться в комплексной государственной экспертизе и предоставлении разрешения на выполнение строительных работ», - пояснил министр.

Финансирование такого строительства может осуществляться за счет средств, которые будут предусмотрены в Государственном бюджете на социально-экономическое развитие регионов и на обеспечение жильем, в том числе – доступным, отдельных категорий граждан, на условиях обязательного софинансирования из местных бюджетов.

«В письме Минрегионстроя, адресованному премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, мы обратились также с просьбой рассмотреть возможность определения в Государственном бюджете Украины на 2010 год отдельной бюджетной программы на обеспечение жильем педагогических работников», - добавил В.ЯЦУБА.

По данным Министерства образования и науки, в Украине 24 469 педагогов нуждаются в улучшении жилищных условий, из них 5 983 – на селе.

Предоставление государственной поддержки педагогическим и научно-педагогическим работникам предусмотрено Государственной целевой социально-экономической программой строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы, утвержденной постановлением Кабмина №1249 от 11 ноября 2009 года.