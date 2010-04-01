Вторичка Львова подорожала на 0,07%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,07% (1 долл.) – до 1 361 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 120 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 731 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,37% (6 долл.) – до 1 731 долл., Сыховском районе – на 0,30% (3 долл.) – до 1 120 долл./кв. м, Лычаковском районе – на 0,09% (1 долл.) – до 1 287 долл. за 1 кв. м. При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось во Франковском районе – на 0,24% (3 долл.) - до 1 336 долл., Шевченковском районе – на 0,23% (3 долл.) - до 1 173 долл. за 1 кв. м.

В то же время стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в Зализнычном районе – на уровне 1 225 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. снизилась на 0,08% (1 долл.) – до 1 360 долл./кв. м; в январе т.г. - снизилась на 0,16% (2 долл.) – до 1 361 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 29,08% (559 долл.) – до 1 363 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.