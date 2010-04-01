Янукович: в бюджете для Евро-2012 нужно предусмотреть 30 млрд. грн.

В государственном бюджете на 2010 год на выполнение работ по подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года необходимо предусмотреть не менее 30 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с лидерами партий, общественных и политических организаций, которая состоялась сегодня в Администрации Президента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что с учетом имеющегося финансового, организационного и технологического отставания от графика подготовки к Евро-2012 в этом году в госбюджете было бы оптимально предусмотреть на этот процесс около 40 млрд. грн. Но, подчеркнул Президент, с учетом сложной финансово-экономической ситуации в государстве в бюджете будут запланированы не менее 30 млрд. грн.

«И нам еще нужно найти строителей – кто будет это делать. Необходимо строить гостиницы, дороги, инфраструктуру, аэропорты, терминалы…», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что все это будет выполняться: «Мы этот вызов взяли на себя, я считаю, что мы подготовимся достойно. А в этом году мы раскрутим этот вопрос, чтобы в 2012 году не было стыдно за нашу страну».