Вторичка Харькова подорожала на 0,64%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в марте 2010 года выросла на 0,64% (2 долл.) – до 955 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 815 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1173 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,86% (10 долл.) – до 1173 долл., Ленинском – на 0,61% (6 долл.) – до 992 долл., Коминтерновском – на 0,67% (6 долл.) – до 861 долл., Октябрьском – на 1,10% (10 долл.) – до 887 долл., Фрунзенском – на 0,69% (6 долл.) – до 888 долл., Червонозаводском – на 0,53% (5 долл.) – до 863 долл., Московском – на 0,36% (3 долл.) – до 858 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,82% (7 долл.) – до 815 долл./кв. м, Дзержинском районе – на 0,70% (8 долл.) – до 1151 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м, в январе т.г. – стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.