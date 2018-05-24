Генплан Киева: офисы на левом берегу, жилье – на правом

Киевские власти презентовали концепцию Генерального плана столицы до 2025 года. Утвердить ее планируется в июле, а в начале 2011 года – передать на государственную экспертизу и провести общественное обсуждение, принятие нового генплана прогнозируется на конец первого квартала 2011 года.

Скорректировать объемы строительства заставили реалии дня. За время действия «старого» генплана столица значительно выросла: ранее предусматривалось, что до 2020 года численность населения Киева достигнет 2,6 млн. человек, а уже сегодня киевлян 2,740 млн., не считая приезжих.

Как пояснил первый заместитель начальника коммунальной организации «Центр градостроительства и архитектуры» (генподрядчик генплана) Василий Присяжнюк, особенностью генплана будет новая структура города. Его разобьют на административно-планировочные территории в пределах существующих районов (ранее было 6 планировочных зон), для каждой будут сделаны расчеты по объемам планируемого к строительству жилья, по количеству рабочих мест, объектам общественного назначения.

Условия застройки в центре ужесточат

В рамках нового генплана власти планируют разработать отдельный документ – регламент застройки центральной части Киева. Все кварталы центра столицы планируется разбить на микрорайоны, определив для каждого из них предельную этажность застройки, площадь, плотность, функциональное назначение объектов.

К слову, в действующих правилах таких положений нет, существует только ограничение высотности строительства в центральной части города (до 27 метров), а также плотности застройки, что определяют государственные строительные нормы.

«Если мы это сделаем в составе генерального плана и, особенно, в составе графической части правил застройки, то надеемся, что это даст возможность избежать большинства конфликтных ситуаций между жителями города, инвесторами и властью», – считает и.о. начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА Сергей Броневицкий.

Регламент застройки центра Киева планируется разработать до конца года, а в 2011-ом зонинг распространится на всю столицу.

Кроме того, власти намерены уточнить границы исторических ареалов столицы – центрального, южного, китаевского, а также создать новый дорогожицкий ареал (войдут: территория вокруг Лукьяновского кладбища, комплекс в районе ул. Телиги, территория Кирилловской церкви).

«Это делается для того, чтобы ограничить строительство и размещение каких-либо высотных комплексов на этой территории», – пояснил В.Присяжнюк.

В новом генплане также будут пересмотрены режимы использования территорий исторических ареалов в сторону ограничения этажности и в целом возможности строительства. В частности, в буферных зонах Софии Киевской и Киево-Печерской лавры ужесточат условия застройки.

При этом прибрежные территории Днепра, включая острова, Русановские сады, сады в районе Осокорков, попадают в зону охраны ландшафта. В перспективе предусматривается исключить здесь высотную застройку и отвести территорию под коттеджное строительство.

Жилищный резерв - 45 миллионов «квадратов»

Градостроители определили, что границы Киева расширяться не будут, а предельная емкость строительства жилья до 2025 года составляет 45 млн. кв. м при сегодняшнем жилом фонде в 58-59 млн. кв. м. «Мы понимаем, что построить 45 млн. кв. м за 15 лет – невозможно на сегодня. Но емкость мы оценили», - пояснил С.Броневицкий.

Новострои могут быть возведены на свободных территориях (около 20 млн. кв. м) за счет реновации 2,5-2,6 млн. кв. м пятиэтажной застройки (15-17 млн. кв. м), а также территориях, занятых промышленными предприятиями (7-8 млн. кв. м). «Эти цифры говорят о том, что Киев вплотную подошел к проблеме реновации, потому что территорий, свободных от застройки, осталось не так много. Если взять темпы 1,5-2 млн. кв. м, что вполне реально через 3-4 года, мы прогнозируем даже больше. Поэтому это не более чем на 7-9 лет строительства. Если мы говорим о перспективе, городу следует заняться законодательным обеспечением возможности реновации пятиэтажной застройки», - подчеркнул С. Броневицкий.

В.Присяжнюк уточнил, что на сельбищных территориях города есть возможность использования более 6 тыс. га земли (свободные от застройки земли, земли, на которых расположены «хрущевки», территории специального и сельхозназначения) под жилищную застройку. Кстати, инвесторам уже в этом году предложат покупать на аукционах земельные участки вместе с ТЭО будущих проектов.

Наиболее реальным градостроители видят строительство 38,4 млн. кв. м жилья в существующих границах Киева. В частности, планируется завершение застройки жилмассива «Осокорки-Северные», строительство новых массивов «Осокорки-Центральные», микрорайона №11 в районе просп. Бажана, жилмассивов «Теремки-3» за Кольцевой дорогой, в районе ул. Ломоносова и Трутенко.

По оценке В.Присяжнюка, в столице существуют уже отведенные земельные участки, большинство из которых – с утвержденными проектами, здесь можно построить 25 млн. кв. м жилья.

Еще 2,5 млн. кв. м жилья может появиться при реновации «хрущевок» (в частности, микрорайон в р-не ул. Попудренко, Минина и Красногвардейской, микрорайон в р-не ул. Щербакова, в р-не ул. Маршала Гречко и др.). Правда, есть одно «но» - законодательной базы для реновации «хрущевок», так ожидаемой застройщиками, нет.

Офисы – налево, жилье – направо

Для того чтобы исправить дисбаланс офисной и жилой застройки между левым и правым берегом и ситуацию с ежедневными пробками, власти предлагают строительство офисных центров на левом берегу, а жилья – на правом.

Всего в столице планируется построить около 15 млн. кв. м коммерческой недвижимости (офисы, гостиницы, торговые центры, спортивно-развлекательные комплексы, банки), причем на участках, в отношении которых уже приняты решения Киевсовета и разработана проектная документация.

В. Присяжнюк уточнил, что разработчики генплана предложат Киевсовету пересмотреть некоторые решения о размещении офисных комплексов в центре города, и будут рекомендовать ограничить их строительство. Власти же считают, что офисные центры целесообразно строить на левом берегу столицы. Вместе с тем будет стимулироваться дополнительное размещение жилья в центре города, на участках, которые ранее были предусмотрены под строительство офисов. «Дальнейшая нагрузка на два центральных района приведет к еще большему транспортному хаосу в центре столицы», - добавил он.

С учетом этого планируется создать крупный офисно-деловой комплекс в районе Троещинского рынка (по ул. Электротехнической), чтобы обеспечить работой жителей Троещины и Лесного массива. Предусматривается, что офисно-гостиничный и торгово-развлекательный центр вырастет и в районе станции метро «Лесная» (в районе завода «Радикал»). Также высотный офисный комплекс планируется построить по Харьковскому проспекту – просп. Бажана.

В отдаленных от центра районах на правом берегу (в районе Телички, Корчеватого, части территории Рыбальского полуострова) будут также предлагаться территории под комплексную реконструкцию и застройку. Высотки же «уведут» далеко от центра - на основные магистрали въезда в Киев.

Вместо метро на Троещину - скоростной трамвай

Кризис – кризисом, а столицу захлестнула волна автомобилизации. По подсчетам градостроителей, на 1 тыс. киевлян сегодня приходится 315 легковых автомобилей, не считая общественного и грузового транспорта. Облегчать жизнь владельцам «железных коней» власти будут достройкой существующих мостов и транспортных развязок.

«В ближайшие шесть лет мы достраиваем Подольский мостовой переход. Мы строим 2 тоннеля через Днепр, достроим железнодорожный мост (на Дарницком вокзале). На сегодня мы не планируем строительство других мостов через Днепр в Киеве», - уточнил С.Броневицкий.

В далекой перспективе – строительство мостов в районе Оболони, на Троещину (ул. Милославская) для того, чтобы «замкнуть большую кольцевую дорогу», а также автомобильного тоннеля под Жуковым островом с выходом в районе Борисполя.

Особенно порадовала находчивость градостроителей в вопросах передвижения «безмашинных» киевлян. Несмотря на то, что метро – «быстрый и надежный вид транспорта», все внимание разработчиков генплана переместилось на скоростной трамвай. В частности, планируется завершение реконструкции линии скоростного трамвая от Кольцевой дороги до центрального железнодорожного вокзала с возможным продлением до перспективной станции метро «Ботаническая» вдоль Железнодорожного шоссе.

Как вариант рассматривается возможность вместо строительства Левобережной перспективной линии метро, которая свяжет спальные районы левого берега, построить вдоль железной дороги скоростной трамвай от Троещины до Осокорков.

Кроме того, на Левом берегу предусматривается строительство еще одной линии трамвая - с возведением тоннельных переходов в районе ул. Барской до Бориспольской и Алма-Атинской, которая соединит перспективные линии метро. «Я думаю, что будет более целесообразно и более экономично развивать такой вид транспорта в Киеве», - добавил В.Присяжнюк.

И, наконец, избавиться от продуктов жизнедеятельности город сможет с помощью планируемых к строительству мусороперерабатывающего завода за пределами Киева и коллектора на правом берегу Днепра за пределами города Украинка.

Илья Лимонов (УНИАН)