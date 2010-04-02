Причина взрывов газа – халатность газовых служб

Волна взрывов газа в домах украинских городов – это следствие халатного отношения газовых служб к своим прямым обязанностям.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

Он призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности руководство этих организаций, которое не смогло организовать работу своих предприятий таким образом, чтобы обезопасить жителей городов от подобных трагических происшествий.

Вместе с тем, лидер движения выразил сомнение относительно эффективности внедрения его инициативы на практике.

«Даже если кого-то из высоких чиновников и попытаются привлечь к ответственности, то, по давней украинской традиции, он «чудом» избежит наказания, а вместо него пострадает либо рядовой сотрудник газконторы, либо, что самое худшее, всех собак повесят на человека, в чьей квартире произошел взрыв. К сожалению, у нас публично принято бичевать исключительно «стрелочников», - отметил лидер «Коммунального фронта».

По мнению В.ЯКОВЕНКО, газовые службы уже давно не справляются с возложенными на них обязанностями контроля за работой газовых приборов.

«У нас нет оснований доверять газовщикам. Они давно себя дискредитировали и практически перестали выполнять свою основную функцию – осуществлять контроль за газовой безопасностью, увлекшись проблемами продажи голубого топлива и получения прибыли за выдачу различных разрешений», - заявил лидер общественного движения.