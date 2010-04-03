КГГА обещает отремонтировать все придомовые территории

Столичная власть планирует за три месяца отремонтировать все придомовые территории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«Мы разработали схему финансирования для обеспечения наведения порядка в городе Киеве. В частности, 72 млн. грн. мы планируем израсходовать на ремонт придомовых территорий, асфальтирования межквартальных проездов и дворов. Дополнительно мы договорились с районами, что они выделят 25 млн. грн. на эти работы. Поэтому общая сумма средств, которые будут направлены на ремонт придомовых территорий, составит 97 млн. грн.», - проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил, что в 2008 году на ремонт придомовых территорий городская власть направила 50 млн. грн.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, по поручению Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в настоящее время уже проведены встречи с руководителями асфальтобетонных заводов и подписано соглашения о выполнении вышеуказанных работ.

«Согласно нашим договоренностям, ремонтные работы начнут выполнять уже сейчас, а рассчитаемся мы с предприятиями-подрядчиками сразу после принятия бюджета. По предварительным подсчетам, работы по асфальтированию придомовых территорий должны быть выполнены за 3 месяца», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.