Hilton в Киеве приобрели Фуксманн и Роднянский

В конце марта т.г. завершилась сделка по совместному приобретению Борисом ФУКСМАННОМ и Александром РОДНЯНСКИМ 50% доли в проекте по строительству пятизвездочной гостиницы Hilton, а также ряда жилых апартаментов класса «люкс» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе юридической компании Magisters, выступившей юридическим советником в данной сделке.

Согласно сообщению, новые акционеры опосредованно приобрели по 25% в строящемся объекте и собираются активно участвовать в реализации данного проекта, всячески способствуя скорейшему введению гостиницы в эксплуатацию.

Данная сделка получила одобрение Антимонопольного Комитета Украины, а также компании Hilton International, которая, как планируется, будет оператором данной гостиницы.

Архитектурный проект, разработанный в киевском филиале лондонского бюро John Seifert Architects, также предусматривает, помимо гостиницы, строительство ряда жилых апартаментов класса «люкс».

Общая стоимость проекта составляет около 150 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, группа компаний St Sophia Homes (Киев) реализует в Киеве проект строительства 24-этажного гостиничного комплекса с жилыми апартаментами (по бул. Шевченко, 28-30), оператором гостиничной части (на 257 номеров) которого выступает Hilton Hotels Corporation.

По данным КГГА, ввод в эксплуатацию гостиницы планируется в четвертом квартале 2011 года.