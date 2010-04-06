«Коммунальный фронт» требует разделения полномочий КГГА и мэрии

Команде киевского городского главы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО следует существенно ограничить возможности в управлении Киевом, иначе в столице произойдет коммунальный коллапс уже в этом году.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, нынешние городские управленцы доказали свою несостоятельность и неспособность выполнять главную функцию городской власти – принимать и реализовывать решения, обеспечивающие качественные условия жизни горожан.

«Безграничная власть над городом, сосредоточенная в одних руках, сыграла злую шутку с жителями столицы – коммунальное хозяйство Киева оказалось на краю пропасти. Повышение коммунальных тарифов, неуправляемость ЖЭКов, угроза прекращения водо- и теплоснабжения, разбитые дороги и прочие хронические коммунальные проблемы стали нормой для Киева», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

По мнению лидера «Коммунального фронта», нельзя ждать следующих выборов мэра и горсовета, поскольку за это время бездарная команда окончательно развалит коммунальную инфраструктуру и модернизировать уже будет нечего.

«Исправить ситуацию может только Верховная Рада, которая законодательно может разделить полномочия КГГА и мэрии. Этим шагом депутаты не только позволят решить сиюминутную проблему кризиса управления Киевом, но и в дальнейшем обезопасят киевлян от повторения печального опыта управления города Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и его молодой командой. Ведь назначаемого управляющего столицей намного проще контролировать, и в случае просчетов его можно быстро сменить на другого – более компетентного», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.