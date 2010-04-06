В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 0,24%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 1 по 6 апреля 2010 года выросла на 0,24% (1 долл.) – до 435 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 443 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 598 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 733 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 354 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 606 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 725 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 261 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 345 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл., до 534 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл., до 278 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 379 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 535 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 250 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 351 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 439 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 278 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 396 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на уровне 446 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 323 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 434 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 451 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 264 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 359 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 456 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 255 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 379 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 465 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 250 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 344 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 461 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, в Печерском – 13%, в Дарницком – 12%, в Оболонском – 9%, в Днепровском – 9%, в Соломенском – 11%, в Голосеевском – 8%, в Святошинском – 8%, в Деснянском – 7%, в Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в марте т.г. снизилась на 1,78% (8 долл.) – до 434 долл. за квартиру в месяц; в феврале т.г. – выросла на 0,48% (2 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц; в январе т.г. – выросла на 0,37%, до 439 долл. за квартиру в месяц; в 2009 году – снизилась на 27,8%, до 438 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.