МинЖКХ намерено предусмотреть в этом году 2,5 млрд. грн.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено предусмотреть в проекте Госбюджета на 2010 год 2,5 млрд. грн. на реализацию программ в отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ в ходе селекторного совещание с регионами.

По его словам, из общей суммы 1 млрд. грн. – средства из общего фонда бюджета, 1,5 млрд. грн. – средства Стабилизационного фонда (в случае, если Стабфонд не будет наполнен, планируется предусмотреть правительственные гарантии на реализацию инвестпроектов в отрасли).

А.ПОПОВ уточнил, что изначально программа реформирования ЖКХ на этот год предусматривала выделение 2,9 млрд. грн., но «их реально не успеют освоить».

Министр пояснил, что среди программ, запланированных на этот год, – наведение порядка в жилом фонде (создание ОСМД, жилищных кооперативов).

«С этого года мы будем оказывать государственную поддержку только собственникам (жилого фонда – УНИАН)», - добавил он.

На пять лет предусматривается финансирование в размере 10,5 млрд. грн. на реализацию этих программ. При этом министерство намерено инвестировать в развитие инфраструктуры, прежде всего, в сфере энергосбережения. «Мы можем получить экономию 25% природного газа и электроэнергии за счет реализации таких программ», - сказал министр.

МинЖКХ также планирует реализовать программы по улучшению качества питьевой воды. В этом году на финансирование этой программы запланировано 200-250 млн. грн.

Кроме того, в этом году малые города Украины получат долевое участие государства на благоустройство центральных частей городов. По данным А.ПОПОВА, на протяжении пяти лет на эти программы планируется выделить 3,6 млрд. грн.

По оценкам министра, в 2011 году на развитие ЖКХ планируется предусмотреть 8-10 млрд. грн. из разных источников, а за 5 лет в отрасль планируется инвестировать около 50-60 млрд. грн. за счет разных источников.