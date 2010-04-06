Для расследования причин взрыва в Ялте создана комиссия

Госгорпромнадзор создал комиссию по специальному расследованию причин и последствий аварии, случившейся в резервуаре чистой воды городского водоканала.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, возглавил комиссию первый заместитель начальника Крымского теруправления Евгений ГРИБЕНКО.

На место аварии отбыл заместитель председателя Госгорпромнадзора Степан ДУНАС. Теперь члены комиссии изучают ситуацию на месте, опрашивают свидетелей трагедии, изымают для последующего рассмотрения техническую документацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, в 04.15 в Ялте произошел взрыв на объекте горводоканала. В результате аварии погиб оператор.

В МЧС не исключают, что причиной взрыва на Ялтинской станции водообеспечения могло стать несоответствующее использование газовой техники.