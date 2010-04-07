Эксперт: Кабмин должен провести мониторинг эффективности ТКЭ

Правительству необходимо в ближайшее время провести мониторинг эффективности коммунальных служб в зимний период, оценив конкурентоспособность украинской отопительной системы.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Новому правительству необходимо подвести итоги зимнего сезона и публично их огласить. При этом наиболее принципиальным является выведение КПД муниципальных служб в контексте отопительного сезона. Перед тем, как подавать бюджет на текущий 2010 год, чиновники должны осознать уровень энергопотерь в украинской централизованной отопительной системе, соотнести все это с новой ценой на газ и перспективами альтернативных энергосберегающих технологий», - отметил эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в случае, если такой мониторинг будет проведен последовательно и фундаментально, то власти сами будут инициировать реформирование системы отопления городов. «В случае, если эксперты проведут всесторонний анализ эффективности системы ЖКХ и особенностей отопительной системы, будет сделан единственно важный вывод – необходимо будет отказываться от централизованного отопления и поддерживать автономное, как минимум, в малых городах. Без проведения соответствующего мониторинга говорить об эффективном реформировании всей системы ЖКХ не корректно», - считает эксперт.