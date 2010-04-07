Оправданная стоимость эконом-жилья составляет 8 тыс. грн./кв. м

Оправданная средняя стоимость эконом-жилья на первичном рынке Киева составляет 8 тыс. грн./кв. м, жилья бизнес-класса – 14 тыс. грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в проектной группе «Архиматика».

По словам главного архитектора проектной группы «Архиматика» Дмитрия ВАСИЛЬЕВА, в большинстве новостроек столицы предлагаемая стоимость квартир не соответствуют покупательной способности клиентов и качественным характеристикам объекта, притом, что риски при покупке такой недвижимости высоки.

«Себестоимость зданий, которые строились в 2007-2008 гг., и в которых сейчас продаются квартиры, достаточно высока. И, вдобавок к этому, квадратные метры в них выставляются на продажу с рентабельностью 70-90%. Вследствие этого, цена продаж достаточно высока и может быть оправдана только для высококачественных объектов, для остальных же объектов «запас скидки» для покупателя еще достаточно высокий», - считает он.

По расчетам Д.ВАСИЛЬЕВА, соотношение рыночной и завышенной стоимости квартир в новостройках в Киеве составляет 40% к 60%, соответственно.

По данным аналитиков группы, сегодня средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы составляет: для жилья эконом-класса - 10,5 тыс. грн./кв. м, для бизнес-класса - 15 тыс. грн./кв. м.

За год (с февраля 2009 по февраль 2010 года) стоимость кв. м в гривневом эквиваленте снизилась на 11,3%, в долларах – на 25%. Всего продажи ведутся в 137 новостройках, которые находятся на разных стадиях строительства.