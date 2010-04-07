Эконом-жилье на первичном рынке Харькова подешевело на 4%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в марте текущего года снизилась на 4% – с 5931,8 до 5693,5 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, г. Харьков).

Согласно сообщению, жилье бизнес-класса в марте подешевело на 0,8% - с 9952,2 до 9865,5 грн./кв. м.

При этом стоимость жилья премиум-класса оставалась стабильной: к началу апреля 1 кв. м элитного жилья стоил 14914,3 грн.

Как отметила специалист отдела продаж МКДУ Анастасия ОНИЩЕНКО, на колебании в эконом-классе сказался тот факт, что на рынок был выведен ряд новых объектов компаниями «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2».

«Низкая, по сравнению со среднерыночными, стартовая цена этих объектов связана с тем, что все они находятся на начальной стадии строительства», - сказала она.

Справка УНИАН. ООО «Макрокап Девелопмент Украина» – девелоперская компания, созданная в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью. В компании работает около 500 человек.