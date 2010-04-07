Правительство передало стадион Львова в госсобственность

Кабинет министров принял решение о передаче целостного имущественного комплекса Львовского коммунального предприятия «Дирекция по строительству стадиона во Львове» в государственную собственность.

Соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

В соответствии с правительственным документом, львовский стадион передан из собственности территориальной общины города в государственную собственность с отнесением его к сфере управления Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Реализация данного решения даст возможность урегулировать вопрос обеспечения непрерывного выполнения работ и ритмичного финансирования реконструкции стадиона во Львове, поскольку единственным инвестором строительства стадиона станет государство в лице Минсемьимолодежьспорта как главный распорядитель бюджетных средств, и ввести объект в эксплуатацию в сроки, определенные Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, говорится в сообщении.